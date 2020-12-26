Ege'de fırtına uyarısı; Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hızı 70 kilometreyi aşabilecek şiddetli rüzgara karşı uyarı yaptı. Uyarıda, şiddetli lodos nedeniyle soba ve gazı zehirlenmesi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen lodosun, 27 Aralık Pazar gününe kadar bölgede olumsuzluk yaratabileceği ifade edildi.

"SOBA YAKARKEN ÇÖP VE LASTİK YAKMAYIN"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al da lodosa karşı vatandaşları uyararak, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre lodos beklenmektedir. Lodosla ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bir de soba yakarken, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Lodos hava sıcaklığını artırdığı için, bacalarda çekim gücünü azaltıyor. Lodos nedeniyle geri tepmeler hem de baca gazıyla sıcaklığın arasındaki denge nedeniyle sızmalar oluyor. Bunlar sobanın çatlaklarından bir şekilde sızıyor. Oda içerisinde karbonmonoksit gazı oluşuyor. Bu da zehirlenmelere neden olmaktadır. Bunun için havalandırma çok önemlidir. Uyurken özellikle sobaya kömür atmamak gerekiyor. Mümkünse o odada uyumamak gerekiyor. Bunlar kadar önemli bir şey daha var oda baca temizliğidir. Kış ayları geçtikten sonra haziran veya eylül aylarında bacaların temizlenmesi gerekiyor. Menfezlerin ise tıkanmaması gerekiyor. Bunlar bacanın çekim gücünü artırdığı için büyük ölçüde fayda sağlıyor. Ayrıca lastik gibi şeylerin sobada yakılmaması gerekiyor" dedi.