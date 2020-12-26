Motosikleti kundaklayıp yaktı! Aynı elbiselerle yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir motosikleti kundaklayarak yakan şüpheliyi olay esnasında üzerinde bulunan kıyafetleriyle yakaladı.

Olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 02.55 sıralarında İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde meydana geldi. Girne Caddesi üzerinde bir motosiklet, bir kişi tarafından kundaklanarak yakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.M. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi. Husumetli olduğun kişinin motosikletini yaktığı iddia edilen şüpheli, Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde olay esnasında üzerinde bulunan kıyafetlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.