Son dakika haberi | Önce intihara kalkıştı: Sonra gülmeye başladı! "Bana sevgilimi gösterin..."

Son dakika haberi... Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisi Can Y.''nin kendisini terk ettiğini iddia eden E.G.(19) sinir krizi geçirdi. Bir apartmanın dış cephesinin tadilatı için kurulan iskeleye çıkan E.G., intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.