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haberi | Önce intihara kalkıştı: Sonra gülmeye başladı! "Bana sevgilimi gösterin..."

haberi: ’da sevgilisi tarafından terkedildiğini iddia ederek sinir krizi geçiren , tadilat için bir apartmana kurulan iskeleye çıkarak girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç kız, kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can’ı bana gösterin’’ dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:46 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika haberi | Önce intihara kalkıştı: Sonra gülmeye başladı! Bana sevgilimi gösterin...

Son dakika haberi... Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisi Can Y.''nin kendisini terk ettiğini iddia eden E.G.(19) sinir krizi geçirdi. Bir apartmanın dış cephesinin tadilatı için kurulan iskeleye çıkan E.G., intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, E.G'nin atlama riskine karşı hava yastığı açtı. Bu sırada E.G.'nin yanına çıkan polis ekipleri, E.G.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren müzakerenin ardından E.G., intihardan vazgeçirildi.

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Ekip aracına götürülen E.G., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ''Neden çekiyorsunuz, sevgilim Can'ı gösterin bana'' dedi ve gülmeye başladı. E.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi | Önce intihara kalkıştı: Sonra gülmeye başladı! "Bana sevgilimi gösterin..."
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