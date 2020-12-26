SON DAKİKA HABERİ:Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü! Geriye acı dolu bu fotoğraf kaldı

Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.