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Son dakika: ’da kavga! Ölü ve yaralılar var!

- Bozova yolunda Remzi Mahallesi'nde meydana gelen kavgada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:31 Son Güncelleme: 26.12.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa’da kavga! Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa- Bozova yolunda Remzi Mahallesi'nde meydana gelen kavgada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kavga, Şanlıurfa- Bozova karayolu Remzi mahallesi yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı, kavgada 4 kişinin öldüğüi 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulansa ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Son dakika: Şanlıurfa’da kavga! Ölü ve yaralılar var!
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