Yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Sakarya'da sobayı benzinle yakmak isteyen baba faciaya neden oldu. Baba ve 4 yaşındaki kızı öldü, 10 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Seyfi Altın sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin bidonunun alev alması ile birlikte Seyfi Altın ile 4 yaşındaki kızı Rabia Su ve 10 yaşındaki oğlu Mirza alevlerin arasında kaldı. Oğlunu camdan dışarı atan Seyfi Altın, kızı Raia Su ile birlikte alevlerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Baba ve kızın birbirine sarılı halde cansız bedenleri bulundu. Hastaneye kaldırılan Mirza Altın'ın vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Ankara Sincan'da "Limon Pazarı" olarak bilinen çarşıda dün sabah saatlerinde işyerleri kapalıyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi.Kayseri'de ise Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait Melikgazi ilçesindeki yatak fabrikasının soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Sancaktepe'de de 250 metrekarelik alana sahip olan yüzey parlatma atölyesinde çıkan yangında işyeri kullanılmaz hale geldi.İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde de iki ayrı fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Karabağlar'da 4 katlı bir atık kağıt fabrikasında ve Buca'da 5 katlı bir mobilya ve baza fabrikasında yaşanan yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.