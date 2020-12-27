Hamile kadın hastanede kapağı yarı açık olan foseptik çukuruna düştü

Adana'da hamile olduğu öğrenilen ve hastaneye gelen 28 yaşındaki Nehir Cengiz, Acil Servis'in girişinde bulunan kapağı yarı açık foseptik çukuruna düştü. Cankur ekipleri tarafından fosseptik çukurundan çıkarılan kadın hastanede tedavi altına alınırken, bebeğinin durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

VİNÇLE ÇIKARILDI

Olay Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanedeki işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen hamile Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olan fosseptik çukuruna düştü. Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan fosseptik çukuruna giren bir itfaiye eri, kadını aşağı sarkıtılan ipe bağladı. Yaralı kadın, vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Cengiz'in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptik çukurunun çevresi sandalye ve masalarla kapatıldı. Hastanenin ve kantinin çevresinde bulunan vatandaşlar, "Fosseptik çukurundan ses geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen polisi aradık" dediler.