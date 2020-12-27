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Kaşık atmak ne anlama gelir? jürisi kaşık attı! İşte nedeni…

TV8 ekranlarında yer alan yarışması bugün ilginç anlara sahne oldu. MasterChef Emir ve Özgül’ün mücadelesinde, Emir tarafından hazırlanan pırasa ürününü tadan bir anda elindeki kaşığı yere fırlattı. Yarışmanın izleyenleri bunun ne anlama geldiğini merak ederek Kaşık atmak ne anlama gelir, Somer Şef neden kaşık attı? Sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İzleyenler tarafından araştırılan Kaşık atmak ne anlama gelir? Sorusuna ilişkin detayları burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:55 Son Güncelleme: 28.12.2020 00:55 ABONE OL
Kaşık atmak ne anlama gelir? MasterChef jürisi Somer Şef kaşık attı! İşte nedeni…

MasterChef yarışmasının bugünkü bölümünde Somer Şef'in yaptığı hareket, yarışmaya veda etmemek için yarışan Emir ve Özgül'ün mücadelesine renk kattı. Pırasa ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmaları istenene yarışmacıların ürünlerini tadan Şef Somer Sivrikaya bir anda kaşığı yere fırlattı. Bu hareketin ne anlama geldiğini merak edenler Kaşık atmak ne anlama gelir, Somer Şef neden kaşık attı? Şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı.

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI! KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİR?

MasterChef jüri üyelerinde Somer Şef'in kaşık atmasının ne anlama geldiğine ilişkin detaylar şöyle;

Kaşık atmak, şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına gelmektedir.


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Kaşık atmak ne anlama gelir? MasterChef jürisi Somer Şef kaşık attı! İşte nedeni…
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