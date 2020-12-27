Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?

ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? nasıl alınır?

Koronavirüs salgınında ekonomik zararı en az seviyeye indirmek amacıyla ödemeleri yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemeler vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Ocak ayına yaklaşırken destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen nakdi ücret desteği ödeme miktarı merak ediliyor. Peki ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:26 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?

Devlet tarafından yatırılan Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların maddi olarak zorlanmalarını engellemek adına yapılan ücret ödemesi devlet tarafından yapılırken yine koronavirüs nedeniyle 2 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde her ay ödenen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili sorgumalar hız kazandı. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

ARALIK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ YAPILDI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamayla 2020 Aralık ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara geçeceği tarih netleşti. Buna göre Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA