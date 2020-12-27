Devlet tarafından yatırılan Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların maddi olarak zorlanmalarını engellemek adına yapılan ücret ödemesi devlet tarafından yapılırken yine koronavirüs nedeniyle 2 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde her ay ödenen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili sorgumalar hız kazandı. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.
Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamayla 2020 Aralık ayı nakdi ücret desteğinin hesaplara geçeceği tarih netleşti. Buna göre Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.'' dedi.
Ödemeler vatandaşların banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.