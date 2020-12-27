Devlet tarafından yatırılan Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların maddi olarak zorlanmalarını engellemek adına yapılan ücret ödemesi devlet tarafından yapılırken yine koronavirüs nedeniyle 2 ay daha uzatılma kararı alınmıştı. Peki Nakdi ücret desteği ödemeleri ne kadar ve ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri nasıl alınır?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde her ay ödenen nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili sorgumalar hız kazandı. Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara denk gelir.