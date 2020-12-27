Polis sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarını polis ekipleri unutmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri kent genelinde sokak sokak gezerek gördüğü sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

SEVMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Emir üzerine harekete geçen TDP ekipleri, polis araçlarına yem koyarak il genelinde tur atmaya başladı. Polis, Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı metro son durağı civarında gördüğü kedi ve köpeklere mama verdi. Hayvanları elleriyle besleyen ekipler onları sevmeyi de ihmal etmedi.