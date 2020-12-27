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Polis sokak hayvanlarını elleriyle besledi

polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler arasında yer alan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar tarafından beslemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:47 ABONE OL
Polis sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarını polis ekipleri unutmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri kent genelinde sokak sokak gezerek gördüğü sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

SEVMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Emir üzerine harekete geçen TDP ekipleri, polis araçlarına yem koyarak il genelinde tur atmaya başladı. Polis, Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı metro son durağı civarında gördüğü kedi ve köpeklere mama verdi. Hayvanları elleriyle besleyen ekipler onları sevmeyi de ihmal etmedi.

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Polis sokak hayvanlarını elleriyle besledi
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