SON DAKİKA: Balıkesir’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 27 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika haberi… Sabah saatlerinde yaşanan 3.4 şiddetindeki Balıkesir depremi ile birlikte son depremler listesi araştırılır hale geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık yaşanan depremler gündemin en önemli konusu oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika haberinin detayları…

BALIKESİR'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi, saat 06:34'te Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

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