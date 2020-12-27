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: ’de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi! 27 Aralık 2020 ve listesi!

Edinilen haberine göre; ’de 3.4 şiddetinde bir meydana geldi. Saat 06.34’te olan depremin derinliği 6.4 kilometre olarak belirtildi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması ve zaman zaman depremlerin yaşanması ise listesinin araştırılmasına neden oluyor. İşte 27 Aralık 2020 ve son depremler listesi! Son dakika haberler…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 07:50 Son Güncelleme: 27.12.2020 07:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Balıkesir’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 27 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika haberi… Sabah saatlerinde yaşanan 3.4 şiddetindeki Balıkesir depremi ile birlikte son depremler listesi araştırılır hale geldi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık yaşanan depremler gündemin en önemli konusu oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika haberinin detayları…

BALIKESİR'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi, saat 06:34'te Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Balıkesir’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 27 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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