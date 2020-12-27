Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA - Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA - ’da korkutan ! , ve ’de de hissedildi! ve son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’da korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:41 Son Güncelleme: 27.12.2020 23:41 ABONE OL
SON DAKİKA - Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ'da saat 23.08'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! ELAZIĞ'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Elazığ'da meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA