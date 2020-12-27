SON DAKİKA - Elazığ’da korkutan deprem! Malatya, Adıyaman ve Bingöl’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ'da saat 23.08'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! ELAZIĞ'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Elazığ'da meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;