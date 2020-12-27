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’nden 4 ana caddede dezenfekte çalışması yapıldı

, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ana caddede yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:39 ABONE OL
Viranşehir Belediyesi’nden 4 ana caddede dezenfekte çalışması yapıldı

Viranşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 ana caddede yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde, Ceylanpınar, Derik, Karacadağ ve Eski Urfa caddesini tazyikli ve deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte etti.Ekipler, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla 4 ana caddeyi baştan aşağı yıkayarak temizledi. Viranşehir Belediyesinin Koronavirüse karşı toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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Viranşehir Belediyesi’nden 4 ana caddede dezenfekte çalışması yapıldı
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