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Yenişehir can dostları unutmadı

Yenişehir Belediyesi, yeni tip korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle ilçede aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını yine unutmadı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.12.2020 12:02 ABONE OL
Yenişehir can dostları unutmadı

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile hafta sonu uygulanan iki gün sokağa çıkma yasağında can dostlarının aç ve susuz kalmaması Belediye ekipleri yoğun mesai yaptı.

Başkan Beşikci'nin talimatları ile sabahın ilk ışıklarında harekete geçen Yenişehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe genelinde belirli noktalara yem ve su bırakıldı.

Park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara belediye ekipleri kedi ve köpek maması, yem, yiyecek ve su bıraktılar.

"CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK"

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına karşı tüm birimlerin ilk günden itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İlçemizde korona virüs ile etkin bir mücadele vermemizin yanı sıra, yaşanan bu zor süreçte sevimli dostlarımızı da sahip çıkıyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için ekiplerimize talimat verdik. Park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ekiplerimiz kedi ve köpek maması, yem, yiyecek ve su bırakıyorlar" dedi.

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Yenişehir can dostları unutmadı
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