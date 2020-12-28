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4 bin 501 şüpheli yakalandı, çok miktarda ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, yedi içinde 56 şehirde sokak operasyonları yaptı. Narkotik polisleri, bu operasyonlarda 4 bin 501 şüpheliyi yakalayarak adli işlem yapılmasını sağladı. Baskınlarda 49 tane tüfek/tabanca ele geçirilirken, 178 bin 530 lira da para yakalandı. Ayrıca çok sayıda ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:41 ABONE OL
4 bin 501 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yedi gün içerisinde 56 şehirde sokak operasyonları gerçekleştirdi. EGM, Narkotik birimlerince yürütülen operasyonlarda birçok şüpheli yakalandı, farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 BİN 501 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Sokak operasyonları kapsamında 4 bin 501 şüpheliye adli işlem yapılırken, 49 tane tüfek/tabanca ve 178 bin 530 lira da para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELERE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda 258 kilogram eroin, 225 kilogram esrar, 113 kilogram bonzai, 22 kilogram metamfetamin, 163 kilogram skank ve 49 bin sentetik ecza ele geçirildi. Bununla birlikte, 77 bin ecstasy, 94 kök kenevir, 17 kilogram bazmorfin, dokuz kilogram afyon sakızı ve üç kilogram kimyasallar yakalandı.

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4 bin 501 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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