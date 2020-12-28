Erdemoğlu Ailesi’nden uzaktan eğitime 500 adet tablet desteği

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu tarafından öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşımındaki en büyük engel olan tablet ihtiyacının giderilmesi amacıyla alınan 500 adet tablet Vali Mahmut Çuhadar tarafından il merkezi başta olmak üzere ilçe ve köylerdeki öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teslim edildi.

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçesine yaptıkları Mimarlık Fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan ve sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde ve ilimizde lokomotif görevi gören ve gençlerin eğitime hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Ali Erdemoğlu'nun şahsında Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün hayırsever işadamımız Sayın Ali Erdemoğlu tarafından Valiliğimize bağışlanan 500 adet tableti öğrencilerimize dağıtmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ediyoruz. Tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık oldukları için hayırsever Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırımda ülkenin parlak geleceğine yapılan yatırımdır. Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere hayırseverlerimizin sosyal sorumluluk kapsamında almış oldukları tabletlere ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen 3.450 adet tableti de il ve ilçelerimize dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.