Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtmaya devam ediyorlar

Muş'un Yaygın İmam Hatip Anadolu Lise ve Ortaokul tarafından yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimleri uzaktan devam eden lise ve ortaokul öğrencilerine destek olmak amacıyla köy köy, kapı kapı dolaşarak fasikül dağıtıyor.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, merkeze bağlı Yaygın İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaygın beldesine bağlı 5 köy ve belde merkezinde yaşayan ve EBA erişimi olmayan 514 öğrenciye fasikül dağıtmaya başlandıklarını söyledi. "Başarmak için mazeret kabul etmiyoruz "parolasıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kıvanç, "Okul müdürü ve okulda görev yapan 40 öğretmenle birlikte bir çalışma sonucunda toplam 514 öğrencimize ulaştırmak üzere köy köy, kapı kapı dolaşarak fasiküllerle ders notlarını öğrencilerimize dağıtmaya başladık" dedi. Okul Müdürü Bayram Erim de, "1,5 ay süre içerisinde birinci döneme ait tüm derslerin notların özetlerini hazırladık ve şuanda kök köy dolaşarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu şekilde imkânı olmayan öğrencilerimize daha verimli bir şekilde derslerine takip etme imkânı sağlamış olduk" dedi.