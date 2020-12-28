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Lüks sitede imal ediyorlardı! Hassas terazilerle suçüstü yakalandılar

’da lüks bir sitede imal eden ve satan iki şüpheli; 140 gram uyuşturucu madde ve paketleyerek getirdikleri uyuşturucu maddeleri tarttıkları hassas terazilerle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 29.12.2020 00:02 ABONE OL
Lüks sitede imal ediyorlardı! Hassas terazilerle suçüstü yakalandılar

İstanbul'da lüks bir sitede kiraladıkları iki farklı dairede imal ettikleri uyuşturucu maddelerin satışını yapan iki şüpheli Ç.A. (30) ve M.Ç. (28) suçüstü yakalandı.

140 GRAM UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, küçük şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır hale getirilmiş toplamda 140 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 695 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Lüks sitede imal ediyorlardı! Hassas terazilerle suçüstü yakalandılar
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