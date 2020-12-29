PKK ve FETÖ’nün adını kullanarak dolandırıyorlardı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği bu rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı.

AYŞE, FATMA, MEHMETLER ARANDI

Polis zanlıların rehberdeki "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin, Ahmet" gibi yaşlı olma olasılığı daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti. Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu liderliğini ise İbrahim K.'nın yaptığını ortaya çıkardı.

SAHTE POLİS DEĞİLİZ!

Polis zanlıları takip ederken 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da şafak vakti baskın yaptı. Polis yaptığı baskında çete lideri ile birlikte toplam 16 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar sorgularında sahte polis olmadıklarını kimseyi dolandırmadıklarını iddia etti.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim K., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. İle Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. tutuklanırken Cuma A., ev hapsi tedbiriyle 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.