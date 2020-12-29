Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı için kısa bir süre kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kabine kararı sonrası, 2020 yılının son günü ve 2021'in ilk günleri 81 ilde kısıtlama ile geçecek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşması nedeniyle, muaf olan kişi ve işletmeler, kısıtlama süresi gibi detaylar merak ediliyor. Bakanlık, 'yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak' sorularının tümünü yanıtlayan İçişleri Bakanlığı genelgesini yayımladı. Bu başlık altında, yılbaşında sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı, biteceği, kaç gün süreceği ve kimlerin muaf olduğu detaylı olarak yer alıyor.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının detayları ise şu şekilde;