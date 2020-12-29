Son dakika: Yılın Doktoru seçilmiş, ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yürek yakan veda...

Bursa'da yaklaşık 50 gün önce koronavirüse yakalanan ve son 35 gününü tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda geçiren Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, dün hayatını kaybetti. Durmuş için görev yaptığı ve koronavirüs tedavisi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında Durmuş'un babası Hüsnü, annesi Elmas, eşi Gül Durmuş ile yakınları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.