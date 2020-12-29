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etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi

İzmit’te, yediemin otoparkında eski çekiciyi etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), hareketlenen aracın altında kalarak, hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:14 ABONE OL
Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi

Olay, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Eski çekiciyi tamir etmeye çalışan Mustafa Haşiloğlu, aracın altına girdi.

Bu sırada araç hareketlenince Haşiloğlu, altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, Haşiloğlu'nu aracın altından çıkardı. Sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Haşiloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi
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