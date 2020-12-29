TEM kenarında ceset bulundu

Bağcılar TEM Otogar yolunun yanında bulunan boş arazide 40'lı yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, TEM Otogar Bağlantı Yolu yanında bulunan boş arazide saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz şekilde yerde yatan kişiye müdahale etti. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin üzerinde kimliğe rastlanmazken, ölen 40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.