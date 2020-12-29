TEM’de görevli polis Lösemi’den vefat etti

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde görevli polis memuru Tamer Yaman (47), Lösemi'den vefat etti.

16 Aralık'ta Lösemi teşhisiyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Yaman, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, yayınladığı mesajda, "Merhum polis memuru Tamer Yaman'a Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Yaman'ın cenazesi yarın saat 10:00'da Hatay'ın Belen içesinde yapılacak törenin ardından Gedik köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Yaman, evli ve iki çocuk babasıydı.