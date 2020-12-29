TÜBİTAK ilk defa görüntüledi! Dünya'dan daha büyük: Güneş adeta sinirleniyor...

YENİ ÇEVRİMİN İLK LEKESİ

Güneş'in bu çevrim süresince bir yüzeyinin, diğer bölgelerine göre daha soğuk olduğunu, manyetik alanı daha yüksek bölgeleri temsil eden lekelerin arttığını veya azaldığını kaydeden Dr. Özışık, "Şimdi yeni bir çevrim başladı. Yeni çevrimin ilk lekeleri de gözükmeye başladı. Geçenlerde baya büyük simetrik bir leke vardı. Buradaki bir özel Güneş teleskopu ile onun birkaç kare fotoğrafını çektik. Bu da yeni başlayan çevrimin ilk lekesi olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin web sitesinde yayımlandı" diye konuştu.

PATLAMALARIN SAYI VE ŞİDDETİ ARTACAK

TUG'un web sitesinde, Güneş'teki lekenin 80 mm açıklığa sahip hidrojen alfa filtreli özel teleskop ve kamera sistemiyle kaydedildiği belirtildi. Fotoğrafta Güneş lekelerinin etrafında hafif parlak bölgeler, parlak kumsalları andırdığından Fransızcada kullanılan 'plage: plaj' sözcüğü ile adlandırıldı.

Bugünlerde 25'inci Güneş leke çevriminin başlangıcı yaşanıyor ve 2026 yılına kadar Güneş leke sayılarıyla beraber Güneş patlamalarının sayı ve şiddetinde de artış bekleniyor.