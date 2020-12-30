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2020’nin kahramanlarına bir destek daha

Pandemi döneminde ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmeti 2021 tarihine kadar uzatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 01:05 ABONE OL
2020’nin kahramanlarına bir destek daha

Koronavirüs salgının ilk günlerinden itibaren sağlık çalışanlarına yönelik birçok destekte bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının kahramanı olan sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımlarını 31 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyüakın alınan kararı yayınladığı sosyal medyadaki mesajıyla duyurdu. Başkan Büyükakın mesajında "2020'nin kahramanları sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşımı 31 Mart 2021'e kadar uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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2020’nin kahramanlarına bir destek daha
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