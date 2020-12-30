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Haliliye’ye için start verildi

’nin dev projeleri bir bir hayata geçerken; Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerine 118 dönümlük alan üzerine kurulacak olan ’nin ihalesi tamamlanarak çalışmalar için start verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 01:00 ABONE OL
Haliliye’ye Millet Bahçesi için start verildi

Haliliye Belediyesi, ilçedeki yeşil alan miktarını arttırmak, refah seviyesini yükseltecek alanlar oluşturmak amacıyla Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede Millet Bahçesi projesinin dosyasını hazırladı.

DİNLENME ALANLARI YER ALIYOR

İhalesi tamamlanan ve çalışmaları için start verilen projede; mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor.

Haliliye halkının yaşam alanı olacak proje, bölgeye ivme kazandırırken, yakın zamanda başlayacak çalışmaların tamamlanmasıyla Devteşti ve Süleymaniye mahallelerine büyük bir yaşam alanı kazandırılmış olunacak. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat "Bu proje Şanlıurfa'da örnek olacak. Belediye olarak 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

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Haliliye’ye Millet Bahçesi için start verildi
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