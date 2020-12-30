Haliliye’ye Millet Bahçesi için start verildi

Haliliye Belediyesi, ilçedeki yeşil alan miktarını arttırmak, refah seviyesini yükseltecek alanlar oluşturmak amacıyla Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede Millet Bahçesi projesinin dosyasını hazırladı.

DİNLENME ALANLARI YER ALIYOR

İhalesi tamamlanan ve çalışmaları için start verilen projede; mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yer alıyor.

Haliliye halkının yaşam alanı olacak proje, bölgeye ivme kazandırırken, yakın zamanda başlayacak çalışmaların tamamlanmasıyla Devteşti ve Süleymaniye mahallelerine büyük bir yaşam alanı kazandırılmış olunacak. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat "Bu proje Şanlıurfa'da örnek olacak. Belediye olarak 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.