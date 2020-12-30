Kuru fasulye coğrafi işaret aldı

Posof'un organik kuru fasulyesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Tescil belgesi alan kuru fasulyenin tanıtılması amacıyla Posof'ta Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in de katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, Ardahan Posof Kuru Fasulyesinin coğrafi işaret tescili almasına ilişkin gelişmeyi kamuoyuna duyurmak ve bunun sevincini, mutluluğunu paylaşmak üzere toplantı yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Coğrafi işaret tescili, malum bazı ürünlerin ve imalatların, belli yörelerle anılması, o ürünün kimliği, adresi ve memleketinin tanınması anlamına gelen bir gelişmedir. Son olarak Posof Kuru Fasulyesinin coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte, Ardahan'ın 5 ürünü tescil görmüş oldu. Ayrıca 3 ürünümüzde de coğrafi işaret tescil süreci devam etmektedir. Tescil görmüş ürünler, hem şehrimizin tanıtımına katkı sunmakta, hem de bu ürünleri üreten, imalatlarını yapan insanlarımız için önemli bir ekonomik gelir anlamına gelmektedir. Biz, bundan sonraki süreçte, coğrafi işaretli ürünlerimizin üretim kapasitelerinin arttırılması, şehrimizin markaları haline gelmesi ve insanlarımızın yaptıkları işten daha fazla kazanç elde etmeleri için elimizden gelen her çalışmayı yapacağız. Coğrafi işaret tescil sürecini yakından takip eden ve şehrimizin üretiminin arttırılması noktasında büyük çaba sarf eden başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere, Posof Kaymakamlığımıza, Posof Belediyemize, Ardahan Üniversitemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Toplantıya, Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci ve Ardahan Üniversitesinden Akademisyenler katıldı. Vali Hüseyin Öner toplantı öncesi Kaymakamlık ve Belediyeyi de ziyaret etti.