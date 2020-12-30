SON DAKİKA HABERİ: Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kasasında tarım işçileri bulunan 47 NE 431 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
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Kazada aracın kasasında bulunan işçiler yola savruldu.
Sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 22 tarım işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.