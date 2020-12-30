Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat İzin Belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler coronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme geliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde seyahat etmek isteyen vatandaşların yol izni alması gerekiyor. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirilirken gerekli şartlarda yer aldı. Özellikle şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? E devlet ile seyahat izin belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgınının da yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirirken seyahat izin belgesi sorgulamaları hız kazandı. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerekiyor…