Son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız binaya böyle girmiş

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

Son Dakika Haberi: Maltepe'de canice öldürülen Aylin Sözer Çapan cinayetinde yürek burkan detay!

Aylin Sözer cinayetinde son dakika detayı! Tek kişilik hücreye konuldu