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Son dakika haberi: Çapan cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Aylin Sözer'in katili binaya böyle girmiş

Türkiye'yi yasa boğan öğretim görevlisi Çapan cinayetine ilişkin son dakika ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i canice öldüren 'ın öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; güvenlik kamerasına takılan görüntülerde Aylin Hoca'yı katleden Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:24 Son Güncelleme: 30.12.2020 09:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız binaya böyle girmiş

Son dakika: Türkiye'yi kahreden öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA! İstanbul Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı kamerada | Video

YALPALAYARAK YÜRÜYOR

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:
"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

Son Dakika Haberi: Maltepe'de canice öldürülen Aylin Sözer Çapan cinayetinde yürek burkan detay! Aylin Sözer cinayetinde son dakika detayı! Tek kişilik hücreye konuldu

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Son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız binaya böyle girmiş
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