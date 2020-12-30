SON DAKİKA | Türkiye Aylin'e ağlıyor! İstanbul Maltepe'deki Aylin Sözer cinayeti sonrası gözyaşları sel oldu...

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözer'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.

Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

YÜREK BURKAN DETAY!

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

AYLİN SÖZER CİNAYETİNE GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN TEPKİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi sonrası görev yaptığı üniversiteden tepki açıklaması yapıldı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada kadın cinayetlerine tepki gösterilerek "Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir" denildi.