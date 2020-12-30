Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

Dört gün sürecek olan yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı olacak sorusuna ait yanıt İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede duyurulmuştu. Bu kapsamda genelgeye göre; hafta sonu kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmet veren marketlerin yılbaşında uygulanacak kısıtlama sürecinde de aynı saatlerde açık olacağı bildirildi. Peki, Yarın bakkal ve marketler açık mı? Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Genelgeye göre; 31 Aralık yani yarın akşam başlayacak olan kısıtlama Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Dört gün sürecek olan yasak sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla market, bakkal, kasap, manav gibi işyerlerinin belirlenen saatlerde açık olmasına karar verildi…