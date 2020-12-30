Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

Dört gün sürecek olan yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı olacak sorusuna ait yanıt İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede duyurulmuştu. Bu kapsamda genelgeye göre; hafta sonu kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri aralığında hizmet veren marketlerin yılbaşında uygulanacak kısıtlama sürecinde de aynı saatlerde açık olacağı bildirildi. Peki, Yarın bakkal ve marketler açık mı? Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Genelgeye göre; 31 Aralık yani yarın akşam başlayacak olan kısıtlama Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Dört gün sürecek olan yasak sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla market, bakkal, kasap, manav gibi işyerlerinin belirlenen saatlerde açık olmasına karar verildi…
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.