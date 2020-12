Yozgat’ta sahte alkol operasyonu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca 29 Aralık'ta gece saatlerinde Sorgun ilçesinde şüpheli şahısların ikamet ettikleri ev ile bağ evlerine yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 320 litre sahte alkollü içki ile 3 dipfrize dolap ve 6 varil içerisinde alkol yapımında kullanılan 2 bin 700 litre hammadde, sahte rakı üretiminde kullanılan 1 adet damıtma mekanizması, tüp, ocak, boru sistemi ve 10 litre anason ile birlikte 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden B.A, H.E, B.Y ve H.T, isimli şahıslar suçüstü yakalanırken H.E. ile B.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından gözaltına alındı.