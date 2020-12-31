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üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dünyayı sarsan corona virüs salgınının etkileri devam ederken risk grubu taşıyan kişiler belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Artan koronavirüs vaka sayısını düşürmek amacıyla alınan kararlar neticesinde hafta içi belirlenen üç saatlik zaman diliminde sokağa çıkabilen yaşlılar genelge detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntıları belli oldu. Peki saatleri nasıl? yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:51 Son Güncelleme: 31.12.2020 11:53 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını da kullanamıyor. Bilindiği üzere kısıtlamanın salgının yayılımında büyük risk teşkil eden yaş gruplarına uygulandığını ifade edilmişti. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Perşembe günü sabahın ilk ışıklarında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri epey araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 65 yaş üstü yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DUYURDU!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.

Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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