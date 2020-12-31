65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. 30 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını da kullanamıyor. Bilindiği üzere kısıtlamanın salgının yayılımında büyük risk teşkil eden yaş gruplarına uygulandığını ifade edilmişti. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detaylar…
Perşembe günü sabahın ilk ışıklarında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri epey araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ayrıntılarına bakıldığında 65 yaş üstü yasağının hafta içi de geçerli olduğu dikkat çekiyor. Hafta içi ise belirlenen üç saatlik zaman diliminde kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkabiliyor…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak.