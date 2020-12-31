80 saatlik kısıtlama öncesi herkes kumsala koştu

Antalya'da yeni yıla saatler kala herkes Konyaaltı Plajına koştu. Hava Sıçaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, güzel havayı gören vatandaşlar soluğu Konyaaltı kumsalında aldı.

80 saatlik kısıtlama öncesi aileler, çocuklar ve kente tatilini geçiren yabancılar yeni yıla saatler kala ortalığı karnaval yerine çevirdi. Kumsala gelen aileler piknik yapıp, bol bol selfi çektirdi. Bacı turistler ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Antalya 4'üncü Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri geçtiğimiz yıla oranda hava sıcaklığının ortalama 1.5 derece deniz suyu sıcaklığının ise 2 derece yüksek seyrettiğini kaydettiler. Sonbahar havasının ocak ortasına kadar süreceğini bildirdi. Denize girmeyenler ise yürümeyi tercih etti. Kıyıda adım atacak yer kalmadı.