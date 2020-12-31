AK Gençler’den 10 bin çocuğa Fetih hediyesi

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Bakanlığı, Mekke'nin fethi nedeniyle güzel bir etkinliğe imza attı.

Gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Milletvekili ve Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ'ın çocuklarla çekildiği resimleri, oyuncakların arasına koyarak 10 bin çocuğa hediye oyuncak dağıttı.

Erzurum'un 20 ilçesinde gerçekleştirilen oyuncak dağıtımında, çocuklara bir de not bırakıldı. Erzurum AK Parti İl Başkanı ve aynı zamanda emekli öğretmen Mehmet Emin Öz tarafından kaleme alınan notta, çocuklara 'Peygamber ahlakı ve örnek insan olma' mesajı verildi.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise yaptığı değerlendirmede; "Gençlerimiz, hem yeni yıla çocukların yüzünü güldürerek girdiler. Mekke'nin Fethi bizler için çok önemli bir olaydır. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bu fethin önemini idrak etmesi de son derece önemlidir. Bu tür güzel hediyelerle bu farkındalıklar daha güzel oluşuyor. Gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, "Mekke'nin Fethi ile alakalı olarak teşkilatımız ile bir etkinlik düzenledik. Normalde her yıl salon programlarında fethi kutluyorduk ama bu yıl pandemi nedeniyle bu etkinlikler mümkün olmadı. Bizde çocuklara hem güzle bir hediye hem de Mekke'nin Fethi ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise Ak Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliği sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.