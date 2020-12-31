Ceketini ve çantasını bırakıp kaçtı, 32 bin lira cezadan kaçamadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılarına göz açtırmıyor. Kaçak avlanan ve koruma altındaki hayvanlara zarar verenler tespit edilerek yüklü miktarlarda para cezası kesiliyor.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Burdur Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Akseki DKMP Şefliği, Av Koruma ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çınardibi Köyü yakınlarında patikalarda silah sesi duyulması üzerine bölgeyi takibe aldı.

Ekipler, silah sesinin duyulduğu patikadan gelen birinin kamuflaj ceketiyle sırt çantasını bırakarak köy içerisine kaçtığını fark etti. Kaçan kişiyi bulan ekipler, kimlik bilgilerine belirleyerek, vurduğu bir adet yavru yaban keçisi ve av malzemesine el koydu. Şahsa vurmuş olduğu bir adet yaban keçisi için 27 bin 777 lira tazminat ile yaban hayatı geliştirme sahasında avlanmak, koruma altında olan yaban hayvanının avlanması ve avcılık belgesi olmadan avlanmak maddelerinden dolayı ise 3 bin 937 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 31 bin 714 Türk lirası cezai işlem uyguladı.