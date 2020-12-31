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Gelin kaynana 10 gün ara ile koronaya yenik düştü

’nin ilçesinde yaşayan gelin ve kayınvalidesi koronavirüs nedeniyle 10 gün arayla hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:51 ABONE OL
Gelin kaynana 10 gün ara ile koronaya yenik düştü

Kocaeli Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesinde oturan Hanife Mısırlıoğlu (93), kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan testleri sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edilen yaşlı kadın tedaviye alındı. Ancak 10 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mısırlıoğlu'nun gelini Melek Mısırlıoğlu da (74) koronavirüs için gördüğü tedaviye rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Melek Mısırlıoğlu'nun cenazesi Başiskele ilçesinde toprağa verildi.

Gölcük Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu'nun Hanife Mısırlıoğlu'nun oğlu, Melek Mısırlıoğlu'nun ise eşi olduğu öğrenildi.

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Gelin kaynana 10 gün ara ile koronaya yenik düştü
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