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Son dakika: giriş ve çıkışa kapatıldı!

Yurt genelinde 80 saat sürecek olan ve yılbaşı gecesini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yurdun birçok sembol meydanı gibi ve giriş çıkışa kapatıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 21:31 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:03 ABONE OL
Son dakika: İstiklal Caddesi giriş ve çıkışa kapatıldı!

Yeni yıla saatler kala 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle vatandaşlar, yılbaşını evinde geçirecek.


Kısıtlama öncesi Taksim Meydanı

Sabahın erken saatlerinden itibaren alışverişe ve gezmeye çıkan vatandaşlar İstiklal Caddesine de adeta akın etmişti. Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kısıtlamanın başladığı 21.00 itibariyle evlerine çekildi.

80 saatlik sokak kısıtlaması başladı: Taksim ve İstiklal Caddesi kapatıldı | Video


Kısıtlama sonrası Taksim Meydanı

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı Emniyet ekiplerince kordona alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. Cadde ve sokaklarda, Emniyet, Zabıta ve temizlik ekipleri dışında kimse kalmadığı görüldü.

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Son dakika: İstiklal Caddesi giriş ve çıkışa kapatıldı!
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