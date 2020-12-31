KADEM: Cinayet kurbanı olan kadınların yüzde 66'sı evlerinde katledildi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kadın cinayetleriyle alakalı istatistik bilgilerin yer aldığı bir açıklama yayınladı. KADEM, kadın cinayetleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın raporundan alıntılar yaptığı açıklamada 2020 yılında 397 kadın cinayetinin işlendiğini ifade etti.

2020'DE 397 KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

KADEM, "Kimsenin katledilmediği bir yıl dileğiyle" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Ayşe, Suzan, Feride, Kader, Aygül, Selin, Fatma, Emine, Şeyma... 2020'de çoğunluğu en yakınları tarafından olmak üzere 397 kadın daha cinayete kurban gitti. Bu vahşeti hep birlikte durdurmak zorundayız. İçişleri Bakanlığı'nın raporuna göre 2020 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen 115 kadın cinayetinde faillerin tamamı kolluk kuvvetlerince yakalandı. Bu cinayetlerin yüzde 63'ü tasarlanarak, yüzde 37'sinin ise ani gelişen cinayetler olduğu anlaşıldı"

"CİNAYETİN KURBANI OLAN KADINLARIN yüzde 66'SI EVLERİNDE KATLEDİLDİ"

KADEM, açıklamasına şu şekilde devam etti: "2020 yılının ilk 6 ayında hepimizi derinden üzen kadın cinayetlerinden; Şüphelilerin yüzde 40'ı eş, yüzde 23'ü aile üyesi, yüzde 22'si sevgili, yüzde 8' i boşandığı eş, yüzde 3'ü akraba, yüzde 2'si ısrarlı takipçi ve yüzde 2'si sevgilisinin eşi tarafından gerçekleştirildi. Kadınların can güvenliği mekân ile değil, toplumsal duyarlılık ve şiddete karşı hassasiyet ile mümkündür. 2020 yılının ilk 6 ayında, cinayetin kurbanı olan kadınların yüzde 66'sı evlerinde katledildi."