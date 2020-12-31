Köy öğretmenlerine müjde! Materyal hazırlama destek noktası kuruldu!

Muş'ta köy öğretmenleri için materyal hazırlama basım destek noktası kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Atatürk İlkokulunda tahsis edilen bir sınıfta kurulan Köy öğretmenleri için materyal hazırlama basım destek noktası açıldı.

Muş'ta açtığımız materyal hazırlama basım destek noktası Türkiye'de bir ilk olduğunu ve örnek olacağını hatırlatan Vali Yardımcısı Yazıcı, "Başka fikirlerle geliştirilecektir başka imkanlar yüklenecek buradan teknoloji imkanlarla köylerde mahrum kalan öğretmenlerimiz burada çıktılarını alıp eğitime destek olacaklar. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ARGE biriminde çalışan personelin ortak fikirleriyle uygulamaya konulan bir proje olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Müdürü Kıvanç şunları kaydetti:





"Kent merkezindeki Atatürk İlkokulumuzun boş ve kullanılmayan bir sınıfa internet ulaşımı olmayan köy Öğretmenlerimizin materyal hazırlamaları öğrencilerine daha iyi doküman ulaştırmaları hususunda kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir mekan kurduk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bazı köy okullarımızda bilgisayar yok, bazılarında ise internet ulaşımı yok yani dezavantajlı durumda olan köy öğretmenlerimiz şehir merkezine geldiklerinde öğrencileri için hazırlayabilecekleri her türlü materyali hazırlanabileceği bir ortam oluşturduk. Burada amaç daha önce öğretmenlerimiz kent merkezinde para ödeyip öğrencileri için kırtasiye ve Caferi dolaşarak materyal hazırlarken hem ekonomik anlamda hem de büyük sıkıntımlar yaşadıklarını bildiğimiz için bu sitemi kurdu. Bundan sonra Öğretmenlerimiz istetildikleri zaman burada ücret ödemeden öğrencilerine materyal hazırlayabilecekler Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacaklardır "