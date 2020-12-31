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yılbaşı çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı biletine en çok çıkan sayılar neler?

yılbaşı çekilişine az bir zaman kala konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye’de en fazla ikramiye veren şans oyunu olan Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar konusu ise en merak edilenler arasında yerini alıyor. Şans oyunu tutkunlarını yakından ilgilendiren büyük ikramiye tutarı ise 100 milyon lira değerinde olacak. Peki; Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar neler? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:54 Son Güncelleme: 31.12.2020 13:54 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı biletine en çok çıkan sayılar neler?

Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2021 yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler ise 25 TL olarak belirlendi. Öte yandan Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar ise merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise Milli Piyango'da en şanslı ilin İstanbul olduğu gözüküyor. Peki; Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR!

Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar belli oldu. İşte merak edilen o rakamlar...

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MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

  • 3 rakamı 3 kez çıktı
  • 2 rakamı 10 kez çıktı
  • 1 rakamı 9 kez çıktı
  • 7 rakamı 8 kez çıktı
  • 4 rakamı 7 kez çıktı
  • 5 rakamı 7 kez çıktı
  • 6 rakamı 6 kez çıktı

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar! Milli Piyango yılbaşı biletine en çok çıkan sayılar neler?
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