2020 Nakdi ücret desteği ne kadar ve ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenek için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak nakdi ücret desteğinin süresinin 17 Mart tarihine kadar uzatıldığı duyurmuştu. Peki Nakdi ücret desteği ne kadar ve ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…
Aralık ayının son günleri sebebiyle Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.
Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri için henüz net bir tarih gelmedi. Nakdi Ücret Desteği ödeme günü olarak 8-9 Aralık tarihi belirlenmişti. Kasım ayına ait ödemeler yine banka üzerinden yapılmış ve IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılması duyurulmuştu.
Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.
Geçtiğimiz Ekim sonunda nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.
Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.
Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.