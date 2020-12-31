2020 Nakdi ücret desteği ne kadar ve ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenek için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak nakdi ücret desteğinin süresinin 17 Mart tarihine kadar uzatıldığı duyurmuştu. Peki Nakdi ücret desteği ne kadar ve ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayının son günleri sebebiyle Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.