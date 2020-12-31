Öğrencilere 193 bin kitap!

Sivas'ta salgın sürecinde eğitimlerine evde devam eden 7'nci, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'Köprü Projesi' kapsamında sınavlara hazırlık kapsamın 193 bin 200 adet kitap dağıtımına başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Sivas'ta Köprü Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında uzaktan eğitim gören 7,8 ve 12 sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmaları için çalışma kitapları temin edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, kitapların hazırlandığı depoyu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

193 BİN KİTABIN DAĞITIMINA BAŞLANDI

Toplam 193 bin 200 kitabın okul müdürlerine teslim edildiğini belirten Vali Salih Ayhan, Köprü Projesi ile eğitimde büyük ivme kaydedildiğini söyledi. Vali Ayhan, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Sıddık Savaşçı ile birlikte bazı öğrencilerin evlerine giderek kitaplarını elden teslim etti.