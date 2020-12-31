Yasaklar da durduramadı! Kumar oynarken yakalandılar

İstanbul Küçükçekmece'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen bir iş yerinde toplanan 11 kişiye toplamda 25 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti, Küçükçekmece'ye bağlı Kartepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde kumar oynandığını tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese bir operasyon düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen baskında içeri bulunan 11 kişinin sosyal mesafe kuralına uymayarak alkol aldığı ve kumar oynadığı belirtildi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında içeride bulunan kişilere "Kumar oynama", "Açıktan alkol alma" ve "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçlarından toplamda 27 bin 750 lira para cezası kesilirken; iş yeri sorumlusu olduğu öğrenilen E.T.'ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde açık olduğu ve kumar oynandığı tespit edilen iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.