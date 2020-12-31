Yılbaşında marketler açık mı olacak? Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Koronavirüs salgınına tedbiren bu akşam yılbaşı nedeniyle salgının yayılım riskini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bu noktada binlerce kişi kısıtlama sürecinde market çalışma saatleri nasıl olacak merak ederken tüm bu detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Buna göre; 31 Aralık bugün bakkal ve marketler açık mı, kaça kadar açık olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

4 Gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar bakkal ve market çalışma saatlerini araştırıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağı sürecinde marketler belirli saatlerde hizmet verebilecek. Bugün ise bu işyerleri sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar açık olacak…