Yılbaşında marketler açık mı olacak? Bugün (31 Aralık) sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Koronavirüs salgınına tedbiren bu akşam yılbaşı nedeniyle salgının yayılım riskini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bu noktada binlerce kişi kısıtlama sürecinde market çalışma saatleri nasıl olacak merak ederken tüm bu detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Buna göre; 31 Aralık bugün bakkal ve marketler açık mı, kaça kadar açık olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte tüm detaylar…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
4 Gün sürecek olan kısıtlama öncesinde vatandaşlar bakkal ve market çalışma saatlerini araştırıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma yasağı sürecinde marketler belirli saatlerde hizmet verebilecek. Bugün ise bu işyerleri sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar açık olacak…
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.