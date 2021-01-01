10 saniyede koronavirüsü tespit ediyor

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirildi.Dünya genelinde ilk olacağı belirtilen Türk malı "Diagnovir" adlı sistemin yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, "Koronavirüs, 150 nanometre boyutunda bir parçacık. UNAM araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştı. PCR'ın yerini alabilecek hem de saniyeler içinde sonuç verebilen bir yöntem geliştirildi. Türkiye'ye ait eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak. Önümüzdeki süreçte bu buluşun ülkemizde ve dünyada çok ses getireceğine inanıyoruz" dedi.UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç ise optik yöntemleri kullanarak hızlı şekilde tanı sistemi ve kitinin geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmanın 7 ay sürdüğünü bildirerek, "İkinci faz çalışmalarında olumlu sonuçlar aldık. PCR testi, hata payı yüksek ve hastalık başladıktan 2-3 gün sonra sonuç veren bir yöntem" diye konuştu. Seri üretimi için gerekli altyapı yatırımlarına başlandığını belirten Ortaç, Etik Kurul onayı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayı gibi gerekli izinlerin en kısa sürede tamamlanarak, 2 ay içinde kullanıcılarla buluşturulması planlandığını belirtti. Fizyolog Doktor Ali Aytaç Seymen de sadece ağız içinden tükürük örneği alındığını belirterek, "Pozitif olması halinde 5-10 saniyede, negatif durumda ise kontroller yapılarak 20-30 saniyede sonuç veriyor" dedi.Bilkent Holding İş Geliştirme ve Strateji Grup Başkanı Tunç Batum da "Amacımız yerli kit ile maliyet etkin bir çözüm yaratmaktı ve bunu başardık" diye konuştu.