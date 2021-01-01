‘İyilik Meleği’ Aylin Sözer’e veda

İstanbul Maltepe'deki evinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer (48) dün son yolculuğuna uğurlandı. Törene Sözer'in ailesi ve öğrencileri katıldı. Törende gözyaşı sel oldu.Sözer'in cenazesi, önceki akşam saatlerinde adli tıp kurumundan alınarak Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülmüştü. Cenaze daha sonra Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi. Camide Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye, oğlu Arda Ç. ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz Seni Unutmayacağız" yazısının bulunduğu Sözer'in fotoğrafı konuldu. Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi. Sözer için burada cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı. Cenaze namazı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek ikindi vakti kılındı. Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreni için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı. Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı. Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal Ayyıldız (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.Baba Ayhan Sözer, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor. Evladım evindeki kitapları için bir süredir dolap yaptırmak istiyordu ve öğrendiğimiz kadarıyla bu adamla konuşup fiyat almış. Yapacağı dolap için de 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar. Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin."Cenazenin defnedilmesinin ardından Sözer ailesi adına açıklama yapan avukat Okan Göler, "Bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma devam etmektedir. Bizim tarafımızdan açıklama yapılmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Aile müsaade etmediği için başka bir açıklama olmayacak" ifadelerini kullandı.