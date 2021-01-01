2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene ne veriyor? Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2, 3, 4, 5 rakama ne kadar veriyor?

Milli Piyango çekiliş heyecanı sona ererken, 2, 3, 4, 5 bilene verilecek olan tutar merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2020 saat 14.30'da başlayan büyük ikramiye çekilişi sona erdi. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?
Milli Piyango Özel çekilişi tamamlandı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli oldu…
MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ
Son 5 rakama göre kazanan numaralar 500 TL ikramiyenin sahibi oldu. Yılbaşı biletlerine son 4 rakama göre 400 TL, 3 rakama göre 300 TL, 2 rakama göre 200 TL ikramiye isabet etti.
AMORTİ NE KADAR ALIYOR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
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